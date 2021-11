Spalletti: “Infortuni? Tutti dovranno superare questi momenti. Sarri conosce il calcio”

A pochi minuti dall'inizio di Napoli-Lazio, il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn

"Anguissa si può sostituire come tutti gli altri giocatori. In Europa League abbiamo meritato di perdere per quello che non abbiamo fatto. Dentro al campionato questi momenti li dovranno superare tutti. Lazio organizzata, Sarri conosce il calcio e sa fare il suo mestiere. Vogliamo essere pari a loro e usare le nostre armi".