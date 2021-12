Spalletti: “Scudetto? Si passa di un eccesso all’altro, non siamo polli. La squalifica…”

Le parole del tecnico alla vigilia della gara contro l'Atalanta

Gianni Pampinella

Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico del Napoli: "Questa rosa ha già dimostrato nelle difficoltà quanto ha cuore questa maglia e lo si vede quotidianamente in tutti gli allenamenti. Non c'è migliore occasione di quando ti capita di giocare. Con qualcuno di loro scherzo dicendo che prima o poi lo farò giocare, ora capita l'occasione".

"Gara Scudetto? Si passa di un eccesso all'altro, prima dite che non possiamo farcela e poi parlate di Scudetto. Noi non siamo dei polli, siamo partiti con obiettivi ben chiari poi il resto lo capiremo strada facendo. L'Atalanta è un cliente molto scomodo, squadra costruita molto bene, ha una rosa forte anche se loro non lo dico. Ci sono rose molto più forti di noi per quanto riguarda i doppi ruoli, noi siamo a posto, ma ce ne sono altre molto più a posto di noi. L'Atalanta è una squadra tosta che sa bene dove vuole andare. Noi abbiamo delle caratteristiche per potergli fare male, dobbiamo condurre la partita e non fare i passeggeri".

"La squalifica faccio fatica a sopportarla poiché vengo cancellato dal mio mondo, il mio mondo è fare l'allenatore e vivere con la squadra. Investiamo tanto tempo nelle riunioni con le squadre per avere un comportamento corretto in panchina, questa volta ho sbagliato io e la multa alla squadra questa volta la pagherò io così come giusto che sia".

(areanapoli.it)