Originale, come personaggio insegna. Luciano Spalletti ha scelto una foto piuttosto curiosa per augurare a tutti un buon 2021. Con tanto di parrucca bionda in testa stile Cugini di Campagna, l’ex allenatore dell’Inter ha scritto su Instagram

“Che sia un nuovo anno nel ricordo di chi ci ha insegnato a non dare mai niente per scontato… Buona lotta a tutti senza alcun segno di resa. Che il 2021 sia dentro di Noi. AUGURI“.