CdS – Spalletti, spallata all’Inter dopo il divorzio? Oggi è la sua gara

Il quotidiano guarda al match di oggi pomeriggio dalla prospettiva del tecnico toscano

Potrà anche negarlo, ma per Luciano Spalletti Inter-Napoli non sarà una gara come le altre. Il tecnico toscano torna in quella che è stata la sua piazza per due intensi anni, in una città che ancora ospita la sua famiglia. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla sfida del Meazza: "La chiamerebbero indicativa, soprattutto per l’Inter, che non potrà permettersi di perdere, forse neppure di pareggiarla, certo vorrebbe vincerla, come Spalletti, che torna a casa sua, due passi dal «bosco verticale», e che pur restando signorilmente distante da quel divorzio immeritato, qualcosa si porta appresso. Inter-Napoli, piaccia o meno, è tutta sua, che nella San Siro nerazzurra si presenta - «vendicativo» che non è altro - da capolista e che a Inzaghi può sistemare una di quelle spallate che possono far male, eccome".