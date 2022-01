Spalletti: “Dovevamo gestirla meglio. Davanti corrono, persi punti difficili da ritrovare”

Il tecnico del Napoli ha commentato la vittoria di questa sera in casa del Bologna di Mihajlovic

"Sono arrabbiato quando non facciamo bene quelle che sono le nostre qualità. Non siamo quelli che possono difendersi a oltranza. In alcuni momenti diventiamo troppo molli e banali per quello che è la maglia che vestiamo e la città che rappresentiamo. Dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Abbiamo lasciato punti per strada che diventano difficili da ritrovare. Abbiamo perso partite che diventano complicate per la nostra classifica, davanti vanno forte. Abbiamo la qualità per arrivare tra le prime quattro e dobbiamo arrivarci. Potevamo sicuramente gestirla meglio e sfruttare gli spazi che hanno lasciato e invece siamo stati in difficoltà. Dobbiamo portare un risultato di squadra importante per rendere orgogliosi i tifosi".