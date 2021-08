Spese folli in Premier, Klopp: “Per noi è impossibile, gli altri non hanno limiti”

Il tecnico del Liverpool ammette che non riesce a capire le spese folli di alcuni club della Premier League

Jürgen Klopp ammette che non riesce a capire le spese folli di alcuni club della Premier League. Il Liverpool ha speso 36 milioni di sterline quest'estate per Ibrahima Konaté, ma il suo esborso è poca roba rispetto al Manchester City che ha sborsato 100 milioni di sterline per Jack Grealish e al Chelsea che ha acquistato Romelu Lukaku per 97,5 milioni di sterline. Anche il Manchester United ha speso 73 milioni di sterline per Jadon Sancho.

"Ci sono diverse cose che puoi fare nel calcio. Non è affatto una critica. Non lo capisco al 100% come sia possibile ma sembra possibile per loro. Questa è la situazione. Per noi non è possibile. Per dire 'ho bisogno di quello o quello', non sono così. Il mio scopo è lavorare con i giocatori che ho e amo lavorare con questi giocatori. Non possiamo paragonarci ad altri club perché ovviamente non hanno limiti. Noi invece abbiamo limiti. Ma abbiamo avuto successo anche con dei limiti negli ultimi anni e dovremmo riprovare e non usarla come scusa", ha detto Klopp.