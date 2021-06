Euro 2020, finale a Wembley: “Sarano almeno 60mila gli spettatori ammessi”

Il governo inglese ha annunciato che sarà aumentato il numero degli spettatori per la finale dell'Europeo

(ANSA) - LONDRA, 22 GIU - Saranno almeno 60mila gli spettatori ammessi a Wembley in occasione delle due semifinali e della finale di Euro 2020, in programma l'11 luglio. E' stato lo stesso governo britannico ad annunciare oggi che la capienza dello stadio londinese, per le ultime tre partite dell'Europeo, verrà ampliata fino al 75% del suo massimo. Per le tre partite disputate nella fase a gironi, la capienza di Wembley era stata contenuta al 25%. (ANSA).