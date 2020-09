UFFICIALE – Spezia, ecco Agoume in prestito: il francese ha scelto la 10

Lo avevamo anticipato ed ora è arrivata l’ufficialità: Lucien Agoume è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. A comunicarlo è stata la società bianconera sul proprio sito ufficiale: “Il centrocampista francese arriva a titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale Milano. Classe 2002, Agoume vanta già 19 presenze tra i professionisti, infatti dopo essere cresciuto nel Sochaux ed aver totalizzato quindici gettoni in prima squadra nella Ligue 2 francese, oltre a uno in Coppa di Francia, nella passata stagione è approdato all’Inter, esordendo in Serie A il 15/12/19, in Fiorentina-Inter. Giovanissimo, ma con la tempra di un veterano, Agoume è pronto a far valere la propria fisicità ed il proprio entusiasmo con indosso la maglia delle Aquile numero 10. Agoume è risultato negativo ai controlli anti Covid-19 e già questo pomeriggio si aggregherà al gruppo di mister Italiano. Benvenuto Lucien!!!”.