Spezia, allenamento in vista dell’Inter: il report della sessione odierna

Prosegue la marcia di avvicinamento della formazione di Thiago Motta, che affronterà i nerazzurri venerdì sera

Seduta mattutina per le Aquile, che al comunale di Follo si sono allenati in vista del match contro l’Inter, in programma venerdì 15 aprile alle 19:00 in un "Picco" che si avvicina rapidamente al sold out.