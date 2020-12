Spezia, Deiola: “Inter grande squadra, ci vuole un approccio importante. Dovremo…”

“Ci vuole un approccio importante, con tanta attenzione: affrontiamo una grande squadra e dovremo stare attenti in tutti i 90 minuti. Dobbiamo lottare su tutti i palloni e concedere loro il meno possibile. Brucia il pareggio con il Bologna per come è andata la partita, però è andata e dobbiamo pensare a questa: dobbiamo mettere il massimo e tirare fuori il meglio di noi”. Così Alessandro Deiola, giocatore dello Spezia, ai microfoni di Sky Sport prima della gara del Meazza contro l’Inter.