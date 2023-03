Stasera c’è Spezia-Inter: Sky o DAZN? Dove vederla in tv e in streaming

Alle 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Spezia-Inter, match d’apertura della 26esima giornata di Serie A: dove vedere la gara in tv e streaming

Alle 20.45 ci sarà il fischio d’inizio di Spezia- Inter , match d’apertura della 26esima giornata di Serie A. I nerazzurri martedì sono poi attesi dall’ottavo di finale di ritorno in Champions League contro il Porto. Ecco dove vedere in tv e streaming la sfida di stasera:

Spezia-Inter-sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. In streaming la partita sarà visibile sull'app di DAZN.