Spezia-Inter, moviola CdS: Bastoni diffidato trattiene Manaj, la decisione…

Voto 6,5 per l’arbitro Maresca , promosso per la direzione di gara di Spezia-Inter di ieri. Ecco il giudizio del Corriere dello Sport sugli episodi da moviola:

“Rapido check tra Maresca e il Var - c’è Banti al monitor - prima di convalidare il gol di Brozovic: D’Ambrosio, che restituisce il pallone al croato, è tenuto in gioco da Nikolaou. Inzaghi a La Spezia sceglie di rischiare i diffidati Bastoni e Perisic: il difensore a metà del primo tempo trattiene Manaj, ma sembra corretta la decisione di limitarsi alla punizione. L’altro Bastoni, Simone, è invece il primo ammonito della partita: l’intervento su Calhanoglu è rude. Manca un giallo, durante il recupero, a Maggiore che abbatte Correa al limite dell’area. Maresca, promosso a pieni voti, nel secondo tempo è costretto a far uscire dal campo temporaneamente Nzola: tutta colpa di un piercing. D’Ambrosio su Nikolaou: stramazza a terra il giocatore dello Spezia ma non c’è alcuna irregolarità. Corretta la sanzione al greco, nel finale, per aver cinturato Barella. Regola del vantaggio applicata alla perfezione durante il recupero, quando l’Inter chiude la partita: Nikolaou trattiene Sanchez, che però si rialza velocemente e conclude l’azione con il gol”, si legge.