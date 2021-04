Spezia-Inter, i precedenti: all-in nerazzurro. E contro le neopromosse…

I precedenti tra Spezia e Inter alla vigilia della sfida di campionato, valida per il 32esimo turno di Serie A e in programma domani

Alessandro De Felice

Il turno infrasettimanale valido per la 32esima giornata di campionato metterà di fronte Inter e Spezia che si sfideranno allo stadio “Alberto Picco” mercoledì 21 aprile alle 20:45. I nerazzurri arrivano alla sfida dopo il pareggio contro il Napoli, prima gara da un punto dopo gli 11 successi consecutivi ottenuti nel girone di ritorno che hanno permesso alla squadra di Conte di salire a quota 75 punti in classifica (+9 dal Milan). Due successi e tre sconfitte nelle ultime 5 gare per lo Spezia di Vincenzo Italiano che arriva alla sfida dopo il 4-1 subito in casa del Bologna preceduto dalla vittoria contro il Crotone: 32 i punti in classifica frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte.

Le due formazioni si ritrovano a quattro mesi dal match d’andata, la vittoria dell’Inter al Meazza per 2-1 con i gol di Hakimi e Lukaku e la rete di Piccoli nei minuti di recupero. Prima di questa sfida, l’ultimo incontro tra Inter e Spezia era datato agosto 1989, 1-0 per i nerazzurri firmato da Jürgen Klinsmann, nel giorno del suo debutto in maglia nerazzurra, primo turno di Coppa Italia.

L’Inter ha vinto tutte le tre sfide tra Serie A e Coppa Italia contro lo Spezia con un punteggio complessivo di 10-2. I nerazzurri non perdono da settembre 2018 contro squadre neopromosse in Serie A (0-1 vs Parma): da allora il bilancio è di 13 successi e due pareggi.

(Fonte: Inter.it)