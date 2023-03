Inter, prima del Porto c’è lo Spezia: l’anticipo di campionato visto dai bookmakers

Con un ritorno di Champions dietro l’angolo, martedì 14 marzo a Oporto, il rischio di approcciare la sfida del “Picco” nel modo sbagliato potrebbe giocare brutti scherzi ai ragazzi di Simone Inzaghi. La situazione di classifica, unita all’imminente prossimo impegno di Serie A in casa con la Juventus, non consente tuttavia ai nerazzurri di abbassare la guardia, nell’ottica di un posizionamento Champions da tutelare a ogni costo. Dall’altra parte, lo Spezia cerca un colpo grosso per restare fuori dalla zona retrocessione, dopo lo 0-0 nello scontro diretto con il Verona della settimana scorsa.

Un doppio impegno ad alta tensione, al quale sarà indispensabile arrivare con forze e morale all’altezza giusta. L’Inter arriva in Liguria per riscattare il deludente andamento in trasferta delle ultime uscite e, secondo Betclic, sarà l’occasione in cui si rivedrà il segno 2, quotato a 1.46 su Betclic (su Sisal, invece, a 1.45). A 6.90, invece, l’affermazione dei ragazzi di Leonardo Semplici, con il pari a 4.60. Discrete speranze anche per il divertimento del pubblico, che potrebbe assistere a una partita da Over 2.5, quotato a 1.76. A 1.99, al contrario, la quota dell’Under 2.5.