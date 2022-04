Inter, con lo Spezia prova verità per Lautaro e Correa: ecco i loro obiettivi

I due argentini guideranno l'attacco nerazzurro questa sera: entrambi sono chiamati a fornire delle risposte

Fabio Alampi

L'Inter di Simone Inzaghi, rilanciata dal doppio successo contro Juventus e Torino che l'ha riportata a 2 punti dalla vetta (in attesa del recupero con il Bologna), cerca continuità nel match di questa sera contro lo Spezia. In avanti ci sarà coppia tutta argentina composta da Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Entrambi, come scrive il Corriere dello Sport, sono chiamati a dare delle risposte:

"L'attacco verrà sorretto con tutta probabilità dal tandem argentino Correa-Lautaro. Una coppia che aveva visto la titolarità l'ultima volta proprio nella partita di andata. Col Toro a segno su rigore, dopo aver servito l'assist di fino a Gagliardini. Ecco, oggi Lautaro deve dare un senso nuovo al girone di ritorno in cui troppe volte ha lasciato il gol in stand-by. L'Inter, a suo modo, ha con sé una prova-verità anche per le risposte dell'attacco: Correa ha infatti racimolato solo otto presenze da titolare in questo campionato, farne due di seguito dal primo minuto non gli capita da dicembre. Anche in quel caso c'era di mezzo lo Spezia, piegato a San Siro. E il Tucu va alla caccia di un miglioramento sotto porta che, al tempo stesso, deve sorreggere i sogni tricolori dell'Inter. Arrivato come pallino di Inzaghi, Correa è fermo a un paio di doppiette. Decisive, contro Verona e Udinese, ma parliamo di exploit interrotti al massimo in ottobre. Il gol è un ricordo lontano per Correa, che finora ne ha segnati solo la metà rispetto alla scorsa stagione nella Lazio.

Lautaro, invece, ha un record di gol in un singolo campionato da raggiungere: gliene mancano tre, per fare come l'anno scorso quando chiudeva a diciassette. La ricerca del miglior Toro dovrà essere un altro lasciapassare verso lo scudetto nerazzurro. Soprattutto ora che l'Inter sa di potersi prendere il secondo tricolore di fila non sbagliando più un colpo. Soltanto nel suo primo anno in Italia, Lautaro Martinez aveva segnato così poco (tre reti in campionato) durante il girone di ritorno. Il vero Toro è quello del gol di Anfield, in ogni caso. Per non fare della tripletta alla Salernitana un semplice episodio, Lautaro vuole rimettere il turbo e castigare di nuovo lo Spezia"