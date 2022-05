Repubblica – Spezia-Lazio, ecco perché non si rigioca: arbitro e Var…

Il focus sull'episodio arbitrale più discusso dell'ultimo weekend di Serie A che ha portato alla sospensione dei due arbitri

Lo suggerisce Repubblica in edicola questa mattina: "Il motivo non è pubblico. Anche perché, forse, quanto sia accaduto dopo quel gol non è chiaro a nessuno. Di certo, si è verificato un difetto di comunicazione. Pairetto, l’arbitro in campo, ha probabilmente avuto fretta di far ripartire il gioco, confondendo i segnali ricevuti. Segnali che però dalla sala Var erano tutt’altro che chiari. Sembra escluso che sia stata tracciata la linea del fuorigioco sull’uomo sbagliato, come cioè se il portiere fosse tra i pali. Pare piuttosto che Nasca non avesse colto la posizione irregolare non arrivando proprio a tracciare linee. E quando il dubbio lo ha sfiorato, il gioco era già ripartito. Una frittata. Ma non un errore tecnico, come qualcuno ha esageratamente provato a sostenere, arrivando a chiedere la ripetizione della partita. Spezia-Lazio non si rigioca: semmai, potrà essere l’occasione per interrogarsi su quali arbitri, oggi, possano dirigere in Serie A. E quali no".