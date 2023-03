Spezia, Maldini: “Cercavo il gol da tempo, felice sia arrivato contro l’Inter”

È un po che cercavo questo gol, lo volevo con tutto me stesso e sono felice che sia arrivato oggi a una grande squadra come l'Inter e che abbia aiutato la squadra a vincere la partita, sono davvero molto felice. Eguagliati i gol di mio padre all'Inter? Onestamente non lo sapevo, ma quello che conta per me è solo che la squadra abbia vinto questa sera. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, ma siamo rimasti compatti fino all'ultimo e siamo stati molto bravi a non scomporci dopo il loro pareggio, rigettandosi in avanti con coraggio e trovando il vantaggio decisivo. Semplici? Ha portato grande serenità e con le parole ci aiuta molto ad esprimerci e a credere in noi stessi".