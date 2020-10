Under 21, uno dei positivi al Coronavirus è Marchizza: il comunicato dello Spezia

Nella giornata di ieri, sono state riscontrate tre positività tra i giocatori dell’Italia Under 21. Gli azzurrini sono rientrati dal viaggio in Islanda dopo che il match di qualificazione agli Europei di categoria è stato rinviato causa Coronavirus. Come annuncia lo Spezia tramite un comunicato ufficiale, uno dei giocatori positivi è Riccardo Marchizza:

“Lo Spezia Calcio comunica di essere stato informato dalla FIGC che Riccardo Marchizza, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19”.