Pecini (Spezia): “Episodio Serra ha avuto tanto attenzione. Ma entrati in campo…”

Il dirigente del club ligure è tornato sull'episodio nella gara contro il Milan e si è soffermato sui meriti della squadra di Thiago Motta

«L'episodio è clamoroso ed è normale che a livello mediatico ottenga tanta attenzione. Però ho visto uno Spezia che è entrato in campo sapendo che non partiva battuto perché il Milan avrebbe lasciato degli spazi. Una squadra più matura insomma, che ora deve confermarsi. Non siamo un gruppo che può permettersi di rilassarsi, altrimenti torniamo quelli di due mesi fa», ha sottolineato il dirigente soffermandosi sui meriti della squadra di Thiago Motta.