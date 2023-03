Grande entusiasmo a La Spezia in vista del match di venerdì sera contro l'Inter: lo stadio Picco sarà tutto esaurito, e con ogni probabilità verrà registrato il record di incassi. Così scrive Il Secolo XIX: "Stadio Picco esaurito in meno di ventiquattrore in vista della sfida tra lo Spezia di Leonardo Semplici e l'Internazionale di Simone Inzaghi di scena venerdì alle 20,45. Già da lunedÏ sera il sito ufficiale dello Spezia comunicava il sold-out delle curve Piscina - lato locali e lato foresti - e Ferrovia, ma già da ieri mattina erano già itrovabili i tagliandi in ogni settore del Picco, compresi i biglietti nei distinti a "visibilità ridotta" messi in vendita da ieri a mezzogiorno a 25 e 35 euro, rimasti in parte invenduti ad esempio nella sfida contro la Juventus che aveva comunque fatto registrare il tutto esaurito, al netto degli inviti a scuole e altri ingressi omaggio, con 11.676 presenti e un incasso di 233.104 euro. Numeri che saranno probabilmente ritoccati dalla sfida in notturna contro l'Inter".