Inter, turno di riposo per Barella. Per Inzaghi c’è dubbio Dimarco. Chance D’Ambrosio?

Il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina questa sera, Dimarco potrebbe giocare esterno per far riposare Perisic

Dzeko non sarà l'unico big a rimanere fuori nell'Inter che questa sera affronterà lo Spezia. Mister Inzaghi non può non tenere conto dei prossimi impegni contro Roma e Real Madrid e a centrocampo dovrebbe rifiatare Barella.

"L’Inter ha voglia di vittoria, la quarta consecutiva tra campionato e Champions: in questa stagione sarebbe un inedito, Inzaghi è arrivato al massimo a tre. Lo farà, come detto, dosando le energie. Brozovic oggi dovrebbe diventare l’unico giocatore di movimento della rosa ad aver giocatore da titolare sempre, in Italia in Europa. A quota 19 oggi, oltre ad Handanovic, ci sono Barella e appunto il croato. Ma se quest’ultimo è sicuro di una maglia, Nicolò viaggia verso un turno di riposo. Il dubbio, più che altro, è sulla posizione di Dimarco: avanzando potrebbe far rifiatare Perisic, con D’Ambrosio nella linea a tre. Opzioni che Inzaghi valuterà anche stamattina: la mossa non si può sbagliare, per agganciare il Napoli a Natale serve un percorso praticamente netto nelle prossime cinque partite. Ma dallo scontro diretto vinto in poi, i nerazzurri hanno in testa solo il primo posto", ipotizza La Gazzetta dello Sport