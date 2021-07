UFFICIALE / Spezia, sette casi di covid19 nel gruppo squadra: attività sospese

Il club ligure ha sospeso gli allenamenti e ha isolato l'intero gruppo squadra dopo un focolaio di coronavirus scoppiato in ritiro

Il Club per questo, e in accordo con l'ASL di Bolzano - ovviamente informata di quanto accaduto - ha informato la stampa della sospensione degli allenamenti della squadra guidata da Thiago Motta.

"In via precauzionale l’attività sportiva è momentaneamente sospesa. Tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo sanitario", si legge nella nota.