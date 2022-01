Spezia, Thiago Motta: “Mi aspetto il miglior Milan, sono costruiti per lo scudetto”

Le parole del tecnico: "Loro sono calciatori di qualità, di altissimo livello, noi sappiamo che ci troveremo di fronte il miglior Milan"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, Thiago Motta, tecnico dello Spezia, ha parlato così dell'impegno di domani dei suoi: "Noi pensiamo partita dopo partita e adesso ci concentriamo sul Milan al 100%. Loro sono una squadra costruita per vincere lo scudetto, noi dobbiamo continuare a pensare di match in match. Per preparare Samp e Salernitana avremo tempo. Mi aspetto il miglior Milan possibile. Quando indossi una maglia come quella del Milan, con una rosa ampia e con giocatori di grande qualità, e hai la possibilità di giocare, vuol dire che fai quello che sai fare. Loro sono calciatori di qualità, di altissimo livello, noi sappiamo che ci troveremo di fronte il miglior Milan".