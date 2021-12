Spezia, Thiago Motta via anche se vince a Napoli. Rapporto con lo spogliatoio…

Nemmeno una complicata vittoria contro il Napoli salverà il tecnico. In lizza Maran, Venturato e Corini

A peggiorare la situazione, l'uscita dal campo in solitaria di Nzola che non ha partecipato al rituale saluto alla curva con il resto del gruppo, attirandosi fischi e la reprimenda del tecnico nel post partita che ha avuto anche una coda burrascosa, con tanto di confronto tra i senatori della squadra e lo stesso allenatore. Allenamento quindi in un'atmosfera poco serena, poi l'annuncio di non convocare Nzola per la trasferta di Napoli. Il club parla ufficialmente di "virus gastrointestinale" per il centravanti, ma i ben informati scommettono che sia una punizione. Al chief football operations Riccardo Pecini il compito di cercare un sostituto. In lizza Maran, Venturato e Corini, i primi due già sondati in estate.