Spezia, UFFICIALE: un ex Inter per il centrocampo, preso Salvatore Esposito

Salvatore Esposito è un nuovo calciatore dello Spezia: per l'ormai ex centrocampista della SPAL, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter (nonchè fratello di Sebastiano e Pio), arriva finalmente l'occasione di giocare in Serie A. Questo il comunicato del club ligure:

Giovane, ma con le idee chiare e la personalità di un veterano dimostrata fin dai primi passi della propria carriera, l'ex capitano della SPAL è cresciuto nelle giovanili dell'Inter, prima delle esperienze in Serie C con il Ravenna e in Serie B con il Chievo Verona, formazione con cui nella stagione 2019-2020 è sceso in campo in 39 occasioni, arrivando a sfidare con i gialloblù proprio le Aquile nella semifinale playoff. Nella stagione seguente, la SPAL decide di puntare sul regista di Castellammare di Stabia e a Ferrara, Esposito arriva a totalizzare 83 presenze, segnando anche dieci reti e mettendosi in evidenza quale uno dei talenti più luminosi del panorama italiano.