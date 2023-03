Spezia, il report verso l’Inter: lavoro personalizzato per tre giocatori

“Sui terreni del "Comunale" di Follo i ragazzi di mister Semplici continuano a lavorare in vista della sfida di venerdì sera, in casa, contro l'Inter. Gruppo che ha svolto una seduta prettamente tecnica, con Gyasi e compagni che sono scesi in campo per un'attivazione muscolare, per poi proseguire con esercitazioni tecniche in conduzione palla e varie partitelle a tema a ranghi contrapposti. Lavoro personalizzato per Holm, Bastoni e Moutinho. Per domani è in programma una seduta mattutina”, si legge.