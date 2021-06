Italia-Austria, Spinazzola: “Sofferto, ma siamo felici. Più lucidi nell’ultimo passaggio”

Il giocatore di Mancini ha parlato dopo la vittoria sull'Austria per due a uno

Leonardo Spinazzola è stato ad un passo dall'Inter. Aveva anche svolto le visite mediche a Milano. Il giocatore della Roma si sta rivelando essenziale per l'Italia di Mancinied è stato premiato dall'UEFA come migliore in campo. «Sono contento. Ma sono più contento della vittoria della Nazionale e della qualificazione», ha detto.