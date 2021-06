Spinazzola: “Abbiamo grandi giocatori. Devo meritarmi il posto a ogni allenamento”

La squadra di Mancini conquista tre punti battendo 3-0 la Turchia, al termine della sfida, ai microfoni della Rai ha parlato l'esterno

Vittoria per 3-0 al debutto nell'Europeo per l'Italia. La squadra di Mancini conquista tre punti battendo 3-0 la Turchia, al termine della sfida, ai microfoni della Rai ha parlato Spinazzola:

"Ho i brividi, dopo un anno e mezzo senza nessuno ritrovare tutta questa gente è stata una grande emozione. Abbiamo vinto 3-0 contro una squadra organizzata e ben messa. Dopo il primo gol abbiamo svoltato. Speriamo di correre per tutto l'Europeo. Mi devo meritare il posto a ogni allenamento e a ogni partita. Ci sono altri giocatori come Emerson, me lo devo meritare. Mancano sei partite, una più difficile dell'altra. Siamo una squadra con grandi giocatori, dal portiere al magazziniere".