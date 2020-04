Spinazzola: “Non vediamo l’ora di tornare, ora ho capito cos’è la Roma. Io in Nazionale…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Roma Leonardo Spinazzola ha parlato così della ripresa della Serie A:

“Non vediamo l’ora di tornare ad allenarci e di rivederci, di parlare da persona a persona perché farlo solo in videochiamata dopo un po’ diventa stressante. Vediamo cosa decide il Governo, poi la Roma sono sicuro che prenderà tutte le precauzioni e metterà in sicurezza Trigoria. Il calcio può servire per altre aziende a mettere in sicurezza l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati cosicché tutti i dipendenti possano stare tranquilli e lavorare”.

TAGLIO STIPENDI – “E’ un messaggio di vicinanza per la società ma anche per i dipendenti che lavorano per noi, fanno tutto per noi e ci stanno sempre vicino. Era la cosa più giusta”.

PASSAGGIO A ROMA – “Ci sono passati tanti campioni qui, sin da piccolo guardavo Batistuta. C’erano poi fenomeni come Totti e Cassano, è stata sempre una squadra che mi ha trasmesso sempre allegria. Adesso che ci sono so cosa è la Roma, tifosi calorosi, una città che vive solo di calcio e solo per la Roma e te lo fa sentire allo stadio”.

ESPERIENZA ALLA JUVENTUS – “Lì ci sono fenomeni sotto l’aspetto fisico, tecnico ma anche mentale. In un anno ho imparato tanto, è stata una serata indimenticabile quella in Champions, spero di farne altre con la Roma. Sarà dura ma è un obiettivo”.

ATALANTA E BERGAMO – “E’ veramente dura vedere Bergamo e le città del Nord colpite così aggressivamente”.

NAZIONALE ED EUROPEO – “E’ il sogno di tutti, già da piccolo sogni di arrivarci e di giocare per tutti gli italiani. E’ un peccato non giocare adesso ma non vedo l’ora di giocarlo. Ho iniziato nel 2018 e lì non siamo andati ai Mondiali, voglio e vogliamo fare un grande Europeo”.