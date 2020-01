Marchetti: “Spinazzola, Inter aveva chiesto approfondimenti su stato di forma. La Roma…”

“L’Inter ha spiazzato la Roma quando ha chiesto la possibilità di rinegoziare l’accordo per lo scambio Politano-Spinazzola. In più poi è intervenuta anche la necessità dell’Inter di voler approfondire non le condizioni fisiche del giallorosso perché sta bene e ha passato le visite, ma lo stato di forma. Una cosa venuta fuori in un secondo momento. Il test il giocatore non lo ha fatto, non è stato autorizzato dal club giallorosso. C’è stata grande tensione, poi con una serie di diplomazie al lavoro la formula sarà obbligo di riscatto ma legato al numero di presenze. E siamo ai dettagli“. Questo è quanto ha spiegato Luca Marchetti rispetto a quanto successo tra Inter e Roma nell’ambito della trattativa per i due giocatori.

(Fonte: SS24)