Spinelli: “Chiellini? Dalla Premier offerte da 20 mln, la Juve lo prese per 6. Moggi…”

«L'ho allevato e poi Giraudo e Moggi me lo hanno portato via per pochi soldi nel 2004, 6 milioni di cui 3 li ho dati alla Roma per risolvere la comproprietà, nonostante non avrebbe potuto fare aste: ma riconobbi lo stesso a Rosella Sensi il 50 per cento. Pensare che le squadre inglesi me ne offrivano 18-20... Chiellini era già un grande a Livorno, sapevo che avrebbe fatto una carriera come quella che ha avuto. Ha fatto la fortuna della Juventus e anche di Bonucci che giocava con lui».