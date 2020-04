Spinelli: “Conosciuti presidenti come Moratti: in A si torni a mettere i quattrini propri”

Lei è stato uno dei primi a dire che la stagione andava annullata. E’ sicuro? “Certo. Ho letto il protocollo della A, mi auguro che si possa ricominciare perché è il traino, ma se c’è questa situazione in Lombardia, Veneto o Piemonte, come si fa a giocare in quelle regioni? Potrebbero farlo da Roma in giù. E poi penso alla Samp che ha avuto 7 giocatori positivi, ce la faranno a tornare in forma? Ci vogliono mesi. E se poi hanno una ricaduta?”.

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Aldo Spinelli , ex presidente del Livorno, ha parlato così dell’ipotetica ripresa del calcio italiano , ma non solo.

Per esempio? “Ho conosciuto l’avvocato Agnelli nel 1985 a Montecarlo, andava a comprarsi i giornali da solo. Poi Boniperti, Berlusconi, Viola, Moratti e il mio amico Zamparini, anche Moggi e Giraudo ai quali ho venduto Chiellini. In questi giorni poi ho sentito Galliani, o Pellegrini, al quale avevo venduto Fontolan. Sa cosa ci vuole?”.

Dica pure…

“Anche in A bisogna tornare a mettere i quattrini propri, come facciamo noi in B o in C. Io ho messo 61 milioni in 21 anni nel Livorno, e sono stato bravo. Ma c’è gente che si è rovinata”.