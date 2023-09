Spolli: “Inter e Milan hanno rose importanti, ma tutte avranno cali. In CL…”

L'ex calciatore ha parlato delle due milanesi e anche delle altre squadre impegnate nella lotta al tricolore e in Europa

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Nicolas Spolli, ex calciatore e ora operatore di mercato.: “Napoli-Lazio? A me piacciono i due centrali del Napoli, ma non sono del livello di Kim e bisogna dire che di fronte c’era una Lazio che è una squadra importante e stiamo sottovalutando. Ha un allenatore che sa fare calcio e creare tanto. Garcia vorrà imporre le sue idee e bisogna avere un po’ di pazienza.