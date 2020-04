EDICOLA SPORT – Barcellona, Lautaro molto vicino. I blaugrana hanno una speranza

Continua a tenere banco sia in Italia che in Spagna la questione legata al futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter piace molto al Barcellona, ormai non è un mistero, ma come andrà a finire questa lunga telenovela? Ne parla anche il quotidiano iberico Sport sulla prima pagina dell’edizione in edicola tra qualche ora: “Lautaro molto vicino. Uno dei suoi agenti ha spiegato che c’è una grande possibilità che Lautaro lasci l’Inter e finisca per firmare per il Barcellona. Il club blaugrana continua a lavorare sulla sua firma ma spera che con l’approvazione del giocatore il club italiano faciliterà la sua partenza questa estate”, si legge.

Va anche registrata però la precisazione, giunta dopo le parole di Sergio Zarate, da parte di Beto Yaque sul futuro di Lautaro Martinez.