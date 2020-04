GdS – Lo sport riparte a due velocità, la Serie A si interroga: no agli allenamenti, calciatori ‘discriminati’?

Il mondo del calcio resta ancora in bilico. La nuova decisione del Governo, che ha dato il via libera agli allenamenti degli sport individuali a partire dal 4 maggio attraverso il nuovo Dpcm, lascia in sospeso la ripresa delle squadre di Serie A. “Lo Sport riparte a due velocità” scrive La Gazzetta dello Sport, con i calciatori ‘discriminati’ rispetto agli atleti di altri sport come il nuoto o il tennis.

La LegaSerie A studia un nuovo piano e attende risposte concrete del Governo sulla possibilità di tornare a giocare: “Ora ci sono giorni per dare una risposta. Che dovrà essere scientifica e politica. Il rischio è quello di uno stillicidio quotidiano, un tira e molla di prese di posizione che non arrivano mai al traguardo di una decisione. Insomma, un replay di quanto già si era verificato in occasione dell’interruzione del campionato“.

Ora c’è anche un problema di tempo. Con la ripresa fissata ipoteticamente per il 18, e considerando tre settimane di preparazione, si potrebbe ripartire a metà settimana, mercoledì 10 giugno, oppure andare al successivo week-end, quello del 13-14. In quest’ultimo caso il calendario dovrà distribuire in un mese e mezzo i dodici turni (13 per chi ha una giornata da recuperare) che mancano alla conclusione. La Uefa attende comunicazioni ufficiali entro il 25 maggio.

Torna così in auge l’ipotesi legata ai playoff: in questo caso, secondo la Rosea, basterebbe un mese di attività per decidere le sorti del campionato.