Mercato, Sport sicuro: “Wijnaldum incerto? In realtà è tutto fatto con…”

Secondo il quotidiano spagnolo, il centrocampista olandese è già d'accordo su tutto col suo nuovo club

Nonostante l'incertezza mostrata in conferenza stampa dal giocatore, Sport è sicuro: Georginio Wijnaldum è molto vicino ad essere un nuovo calciatore del Barcellona. Sull'olandese c'è in pressing anche l'Inter, ma secondo il quotidiano sportivo, sarebbe ad un passo dal club catalano: "Koeman ritiene necessaria la firma di Wijnaldum. Koeman sa che per competere in Europa servono giocatori con esperienza internazionale per alzare l'asticella e Wijnaldum potrebbe essere uno di questi. Nonostante il giocatore abbia assicuratodi non sapere nulla del suo futuro, la realtà è che ha tutto fatto con il Barça in attesa che il club ratifichi il suo contratto", si legge.