Lazio-Torino, inibizione per Tare fino al 31 maggio. Vagnati squalificato fino al 24

Sono arrivate le sanzioni del Giudice Sportivo dopo quanto successo ieri durante la gara di recupero tra Lazio e Torino

Non sono mancate le polemiche dopo la gara di ieri tra Lazio e Torino. Oggi è continuato il botta e risposta tra Immobile , Cairo e la Lazio, ma non sono mancate nemmeno le squalifiche dopo la partita di ieri.

Squalifica per una giornata effettiva di gara per Cacicia Manuele (Torino): per avere al 38° del secondo tempo proferito un'espressione blasfema.