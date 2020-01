Lecce, Sticchi Damiani: “Inter? Sulla carta è impossibile. Ma ci dobbiamo credere”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara con l’Inter, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato così dei nerazzurri: “Ci dobbiamo credere: è difficilissima, sulla carta impossibile. Ma è già accaduto con la Juventus, i pronostici sono stati sovvertiti: vediamo che succederà oggi. Il mercato? Ci deve aiutare lo staff medico per recuperare 6-7 giocatori, poi sono in arrivo un paio di giocatori in entrata. Il club non si tirerà indietro rispetto a questo sforzo: lunedì ci saranno novità. Per Acquah manca poco, per il trequartista non c’è solo Saponara. In difesa ci penseremo bene, la priorità sono questi due nomi”.