Stadi al 50% a partire da Inter-Milan. Capienza massima meno lontana. E col Liverpool…

Dopo l'incomprensibile scelta di limitare la capienza degli stadi a 5 mila tifosi, il campionato ricomincerà dal 50 per cento della capienza e dai quasi 40 mila spettatori del derby di Milano. "Un 50 per cento, si spera, con vista 100. Ma se la prima soglia non ha bisogno di nuovi interventi normativi, la seconda ovviamente potrebbe arrivare solo con un altro decreto", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Il derby di Milano sabato 5 febbraio alle 18 si svolgerebbe con circa 38 mila spettatori, la metà della capienza dello stadio Meazza. E il 100 per 100? Questo traguardo è sicuramente meno lontano. È chiaro che i numeri dei contagi, e soprattutto delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive, vanno monitorati con uno sguardo più lungo di quello del bollettino quotidiano. Ma anche nella comunità scientifica si fa sempre più strada una narrazione più ottimista del futuro anche a breve periodo. Ed ecco perché si potrebbe ipotizzare una crescita a distanza ravvicinata anche per le capienze".

"Ci potrebbe essere una sosta intermedia al 75 per cento, magari per consentire più pubblico al momento della ripresa delle coppe europee (il 16 febbraio è in programma Inter-Liverpool...), 75 per cento che rappresenta la soglia con cui era ripartita la stagione, ma il modello francese incoraggia a pensare che si possa pure raggiungere subito il ritorno alla capienza massima. Che manca da due anni: proprio la domenica finale del febbraio 2020 fu l’ultima senza limitazioni, ma già con alcuni rinvii. Poi saremmo entrati in un tunnel da cui non siamo ancora del tutto usciti".