Stadi al 75%, ci siamo: ecco quando potrebbe arrivare il decreto. Quanto al 100%…

Portare la capienza degli stadi dall'attuale 50% al 75%. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il decreto potrebbe essere approvato dal consiglio dei ministri fra il 30 settembre e il primo ottobre. È probabile che la nuova soglia di capienza scatterà in serie A nel week end del 16-17 ottobre. "Quanto al 100 per 100, si dovrà passare per un’altra riunione del Comitato Tecnico-Scientifico e un nuovo monitoraggio dei dati dei contagi. L’obiettivo è quello di arrivare al via libera totale invocato da settimane dal presidente della Lega, Paolo Dal Pino".