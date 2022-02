Stadio, dal primo marzo si torna al 75%. E c’è già una data per l’apertura al 100%

È stato ufficializzato il ritorno al 75% a partire da marzo, ma si pensa già alla data in cui sarà totalmente liberato l'accesso agli stadi

"È stato di fatto ufficializzato il ritorno al 75 per cento all’aperto (e del 60 al chiuso) a partire dal primo marzo. La svolta è proprio questa: il ministro della Salute è giunto alla conclusione che in questo quadro epidemiologico, ovviamente con un monitoraggio attento a ogni sussulto della curva, gli stadi non possano non seguire il percorso di riaperture che il governo ha pianificato per tutto il Paese, a partire dalle scadenze imminenti, la riapertura delle discoteche e l’abolizione dell’obbligo di mascherina all’aperto. Ed è proprio sull’asse Federcalcio-Speranza che sarebbero stati rimossi gli ultimi dubbi. Mentre parallelamente la Vezzali lavorava per trovare lo strumento giusto, l’emendamento al decreto Covid del 24 dicembre che oggi in commissione Affari Costituzionali al Senato riunirà una serie di proposte in questa direzione cominciando con il binomio 75-60 per cento. L’approvazione deve avvenire entro il 22 febbraio, probabile che sia la data del primo marzo quella in cui diventerà operativo. E che si possa ricominciare dalle semifinali di Coppa Italia", riporta La Gazzetta dello Sport.