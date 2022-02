Stadi, Costa: “100% raggiungibile entro il 31 marzo. E dico che…”

Così Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24

"La capienza degli stadi al 100 per 100 è un obiettivo del Governo ed è assolutamente raggiungibile entro il 31 marzo. Mi assumo, però, la responsabilità di dire che dobbiamo provare a fare uno sforzo in più: il 24 marzo abbiamo la partita della Nazionale a Palermo e credo che possiamo provare a ragionare sull'ipotesi di arrivare per quella gara al 100 per 100 della capienza". Così Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. (ITALPRESS)