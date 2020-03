TS – Stadi, interventi straordinari per curare i campi: gli esperti sollecitano i club. San Siro…

Lo stop forzato del mondo del calcio per l’emergenza Coronavirus permetterà ai club di curare con attenzioni di prati. Tuttosport rivela che nelle prossime ore le società saranno sollecitate dagli esperti che si occupano dei campi di gioco. Tra gli stadi maggiormente interessati c’è senza dubbio San Siro, che tra fine gennaio e fine febbraio ha ospitato ben 11 partite di Inter, Milan e Atalanta tra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League.

Da tenere in considerazione anche il prossimo periodo, con il campionato che terminerà verosimilmente tra fine giugno e inizio luglio. Un periodo di caldo umido, in cui sarà necessario annaffiarlo abbondantemente. Ora è possibile, infatti, effettuare interventi straordinari, solitamente impossibili in questo periodo dell’anno. Lavori che saranno fondamentali per far trovare pronto il prato per un finale di stagione nel quale bisognerà fare i conti con il caldo.