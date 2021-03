La questione stadi rimane centrale in Italia: investimenti bloccati, imprenditori con le mani legate e troppa burocrazia

L'Italia continua a rimanere parecchio indietro rispetto al resto d'Europa in quanto a stadi e impianti sportivi. Il Sole 24 Ore analizza le complicazioni burocratiche e gli stop agli investimenti nel nostro Paese: "In materia di stadi la Serie A resta primatista mondiale per plastici e planimetrie. Lo scontro tra il sindaco di Milano Beppe Sala e i due club del capoluogo lombardo è solo l'ultimo di un lungo elenco di casi, in cui incertezze normative, pastoie burocratiche e iter labirintici hanno frenato i progetti di realizzazione o di ristrutturazione degli impianti sportivi. E dire che da Nord a Sud la cantierizzazione dei tanti progetti ideati o già presentati dalle società che militano nei campionati professionistici potrebbe generare investimenti diretti per oltre 2,5 miliardi".