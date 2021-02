GdS – Nuovo stadio, incertezza Inter crea problemi. I due club avevano una tempistica, ora…

Le ultime sul nuovo stadio di Inter e Milan secondo il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Angioni

"Inter e Milan si aspettavano qualche mese fa che l'ultimo ok della Giunta arrivasse entro fine anno. Ora chissà quando arriverà, incertezza su proprietà nerazzurra ha frenato Palazzo Marino poi ci saranno elezione e a decidere sullo stadio potrebbe essere la nuova giunta. Inter e Milan avevano tempistica ben definita, prima partita nel 2024. Questi rallentamenti non dovrebbero intaccare il nuovo stadio per i giochi del 2026, tutto sta andando a buon fine, il progetto era stato praticamente approvato. Manca ultimo step, incertezza societaria crea problemi".