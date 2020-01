Nuovo stadio, Gds: “Errore di valutazione che ha dell’incredibile. Inter e Milan hanno…”

“A Milano, Inter e Milan hanno fatto i conti senza l’oste, come si dice. Plastici avveniristici, architetti internazionali, investimenti (sulla carta) faraonici, poi Sala li ha gelati.

San Siro deve restare in piedi, addio cubature per uffici, hotel, cinema e centri commerciali. Così, come si ripaga lo stadio? Un errore di valutazione che ha del macroscopico, e dell’incredibile, nella città che della crescita immobiliare ha fatto un modello di sviluppo sostenibile negli ultimi dieci anni. Sostenibilità, resta la parola chiave, ancora ignorata. L’esempio della Juventus non è stato seguito dalle altre big: investimento mirato (155 milioni), capienza contenuta (41mila posti), ricavi da stadio cresciuti del 174% già al primo anno (31,8 milioni), e oggi stabilmente più che raddoppiati“.

E’ quanto riporta la Gazzetta dello Sport in merito alla questione stadio che vede coinvolte Inter e Milan.

