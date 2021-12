Sky – Stadio, iter e tempi di consegna: già qualche certezza

L'Inter e il Milan hanno scelto il progetto del gruppo che ha già realizzato lo stadio del Tottenham

Milan e Inter hanno scelto il progetto del nuovo stadio, hanno optato per 'la Cattedrale' di Populous. Il concept ha battuto quello del Consorzio Sportium quindi il progetto dell'architetto Manica, degli 'Anelli'. Ha avuto la meglio l'idea del gruppo americano che ha appena aperto una sede anche in Italia. Il progetto interesserà una larga area a San Siro. "Sarà un'area verde e vivibile 365 giorni all'anno", ha spiegato l'ad nerazzurro.

Del vecchio Meazza resterà una torre, in pratica, spiegano a Skysport. Sui tempi di consegna dei lavori: è risaputo che l'attuale impianto resterà in funzione almeno fino al 2026 perché sarà lì che si svolgerà la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L'iter prevede la partenza dei lavori del nuovo impianto mentre il Meazza sarà ancora in piedi. Sarà abbattuto quando sarà pronto il nuovo stadio. "Per capire come lavora Populous si può pensare al nuovo stadio di Wembley e allo stadio del Tottenham. Il gruppo ha firmato tantissimi progetti sportivi in migliaia di stadi in America", hanno sottolineato dal canale satellitare.