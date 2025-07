Ignazio La Russa, Presidente del Senato, nel corso del suo intervento video negli studi di Sportitalia ha parlato anche della questione San Siro: "San Siro? Non va a finire benissimo come si pensava. Io ho sempre pensato che fosse necessario un nuovo stadio, ma anche un peccato abbattere un monumento come San Siro. A Milano, dopo la Scala e il Duomo, c'è San Siro.