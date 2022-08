Inter-Milan, nuovi documenti sullo stadio al Comune di Milano entro il fine settimana

I documenti di Inter e Milan sul nuovo stadio, con il progetto aggiornato secondo le richieste dell'amministrazione comunale, che serviranno come base per il dibattito pubblico potrebbero arrivare entro la fine di questa settimana. Lo ha spiegato l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, nel corso della commissione consiliare dove è intervenuto in audizione il coordinatore del dibattito pubblico, Andrea Pillon.