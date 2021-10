Nuovo stadio (e San Siro demolito) operativo dal 2027: Inter e Milan non vogliono altri ritardi

Nella giornata di ieri sono arrivate importanti novità riguardo alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan

"Dunque il nuovo stadio sarà attivo dal 2027 in poi e San Siro sarà demolito solo in quel momento. Le due società, che non vogliono ulteriori ritardi dopo lo stop degli ultimi 6 mesi a causa delle elezioni, si sono dichiarate d’accordo rispetto alle proposte del Comune", scrive il Corriere dello Sport